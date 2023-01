Auto a diesel | nuova stangata in arrivo

Leggi su consumatore

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Mentre i prezzi ai distributori aumentano a causa del ripristino delle accise ordinarie si prospettano ulteriori aumenti per ilI prezzi dei carburanti tengono ancora banco in Italia. la situazione non è cambiata nonostante la posizione rigida dei benzinai e le critiche piovute sul governo in questi giorni. Il ripristino delle accise ordinarie da L'articolo proviene da Consumatore.com.