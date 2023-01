Australian Open | Swiatek | tutto facile E negli ottavi che sfida con la Rybakina

Per la polacca, però, arriva adesso la prova più complicata del suo: agli ottavi troverà Elena Rybakina, campionessa dell'ultimo Wimbledon che l'ha battuta in un match di esibizione ...E dunque sarà Sinner - Tsitsipas, come pronosticato alla vigilia, il più atteso degli ottavi di finale, almeno dalle nostri parti. Se l'azzurro se l'è vista brutta nel suo terzo turno contro Fucsovics,...Continua lo straordinario Australian Open 2023 per gli Stati Uniti. Nel tabellone maschile sono tantissimi i tennisti statunitensi ancora in corsa, ma è soprattutto al femminile dove gli USA sognano i ...Esce di scena la sola coppia tutta italiana impegnata nel torneo di doppio maschile degli Australian Open 2023 di tennis: Simone Bolelli e Fabio Fognini, accreditati della nona testa di serie, vengono ...