Australian Open | Sinner vola agli ottavi

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Jannikapproda per il terzo anno consecutivodi finale degli, primo Slam della stagione. L'azzurro, testa di serie numero 15 del torneo, si impone in rimonta al ...

Jannik Sinner approda per il terzo anno consecutivo agli ottavi di finale degli, primo Slam della stagione. L'azzurro, testa di serie numero 15 del torneo, si impone in rimonta al quinto set, dopo esser andato sotto di due parziali, in 3 ore e 33 minuti sull'...Giusto dieci anni fa, Gianluigi Quinzi perdeva ai quarti deglijuniores da Thanasi Kokkinakis. Sei mesi dopo, la vittoria a Wimbledon under 18 aveva lasciato immaginare che nel 2023 il mancino marchigiano sarebbe stato tra gli eletti capaci di ...Il giocatore giallorosso è sul mercato. Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri esalta Luis Alberto. Chiesa torna al gol dopo l'infortunio. Il tennista azzurro sfiderà Tsitsipas agli ottavi ...Di Marco Calabresi Jannik Sinner in meno di due ore elimina l’argentino Etcheverry. Nadal, campione uscente, si fa male a un fianco e perde contro McDonald In… Leggi ...