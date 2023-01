Australian Open | Sinner prosegue il viaggio | approda agli ottavi con Tsitsipas

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Jannikaccededi finale deglidi tennis. Nel terzo turno del primo dei quattro tornei annuali del Grande slam in corso a Melbourne, il 21enne altoatesino numero 16 al mondo ha battuto in rimonta il 30enne ungherese Marton Fucsovics (n.78) col punteggio di 4-6 4-6 6-1 6-2 6-0 dopo oltre 3 ore e mezza di gioco. Il prossimo avversario disarà il n.4 del ranking mondiale Stefanos. Il 24enne greco ha eliminato il 26enne nederlandese Tallon Griekspoor (n.63) per 6-2 7-6(7-5) 6-3. (Ansa). (foto@ItaliaTeam-Facebook)

Giusto dieci anni fa, Gianluigi Quinzi perdeva ai quarti deglijuniores da Thanasi Kokkinakis. Sei mesi dopo, la vittoria a Wimbledon under 18 aveva lasciato immaginare che nel 2023 il mancino marchigiano sarebbe stato tra gli eletti capaci di ...Continua senza sosta la marcia di Stefanos Tsitsipas agli. Vittoria sul velluto per il greco, n. 3 del tabellone, che ha impiegato appena 2 ore per battere l'olandese Griekspoor in tre set. Agli ottavi c'è anche Felix Auger - Aliassime : il ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Uno stop che inevitabilmente condizionerà parte della stagione. Rafael Nadal, campione in carica degli Australian Open, è stato sconfitto da Mackenzie McDonald e messo K.O. da un infortunio al muscolo ...