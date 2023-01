Australian Open | Sinner fatica ma va agli ottavi

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 20 gennaio 2023) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Per il terzo anno di fila Janniksi è qualificato per glidi finale degli, primo Slam della stagione in corso sui campi in cemento del Melbourne Park. Il 21enne altoatesino, testa di serie numero 15, recupera due set di svantaggio e batte in 3 ore e 33 minuti l’ungherese Marton Fucsovics per 4-6 4-6 6-1 6-2 6-0. Ora le partite vinte danei tornei del Grande Slam salgono a 29, che ne fanno l’ottavo azzurro di sempre al pari di Corrado Barazzutti. Il suo prossimo avversario è Stefanos Tsitsipas, che l’ha nettamente sconfitto nei quarti dell’anno scorso a Melbourne. Il greco, terzo favorito del tabellone, ha battuto l’olandese Tallon Griekspoor, che due settimane fa festeggiava a Pune il primo titolo in carriera, 6-2 7-6(5) 6-3, ...