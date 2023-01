Australian Open 2023 | Tsitsipas batte Griekspoor | sarà lui l’avversario di Sinner agli ottavi

L'azzurro Jannik Sinner ha battuto l'ungherese Marton Fucsovics : nel terzo turno del primo dei quattro tornei annuali del Grande slam in corso a Melbourne, il 21enne altoatesino numero 16 al mondo ha ...La macchina social di Ubitennis non si ferma mai: tutto ciò che potete trovare sui nostri canali per restare sempre aggiornati L'uomo di copertina del Day 4 all'non può che essere lui, Sir Andy Murray. In campo 5 ore e 45, fino alle 4.05 del mattino, a 35 anni , per battere sulla Margaret Court Arena il favorito del pubblico Kokkinakis . ...Jannik Sinner ha staccato il biglietto per gli ottavi di finale degli Australian Open 2023 grazie al successo in rimonta sull’ungherese Marton Fucsovics. L’altoatesino è andato sotto di due set, poi h ...Di carattere. Jannik Sinner ce l’ha fatta, ma è stata molto più dura di quanto si potesse immaginare contro Marton Fucsovics (n.78 del ranking) nel terzo turno degli Australian Open 2023. L’altoatesin ...