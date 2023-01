Australian Open 2023 | Stefanos Tsitsipas domina contro Griekspoor ed ora affronterà Sinner

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Sul cammino di Jannikaglici sarà ancora una volta. Dopo la sfida dei quarti di finale dell’anno passato, i due giocatori si ritrovano agli ottavi, visto che il greco ha sconfitto in tre set l’olandese Talloncon il punteggio di 6-2 7-6 6-3 dopo poco più di due ore di gioco, replicando al successo dell’altoatesinol’ungherese Fucsovics. Altra ottima prestazione per, che non ha ancora concesso un set agli avversari in questo torneo. Anche oggi il greco ha servito molto bene (7 ace), concedendo una sola palla break e ottenendo l’81% dei punti quando ha servito la prima. Il numero quattro del mondo ha chiuso il suo match con 32 colpi vincenti, mentre sono 26 gli ...

La macchina social di Ubitennis non si ferma mai: tutto ciò che potete trovare sui nostri canali per restare sempre aggiornati L'uomo di copertina del Day 4 all'non può che essere lui, Sir Andy Murray. In campo 5 ore e 45, fino alle 4.05 del mattino, a 35 anni , per battere sulla Margaret Court Arena il favorito del pubblico Kokkinakis . ...Emma Raducanu ha messo il cuore in questo, decidendo di partecipare seppur alle prese con un infortunio che non era grave, no, ma neanche di poco conto. Il sorteggio non è stato, ...Sul cammino di Jannik Sinner agli Australian Open 2023 ci sarà ancora una volta Stefanos Tsitsipas. Dopo la sfida dei quarti di finale dell’anno passato, i due giocatori si ritrovano agli ottavi, vist ...L’altoatesino rimonta per la prima volta in carriera due set di svantaggio e accede alla seconda settimana. Ora c'è la possibile rivincita con Tsitsipas ...