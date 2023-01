Australian Open 2023 | Simone Bolelli e Fabio Fognini eliminati nel torneo di doppio

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Esce di scena la sola coppia tutta italiana impegnata neldimaschile deglidi tennis:, accreditati della nona testa di serie, vengono battuti dal duo tutto transalpino formato da Sadio Doumbia e Fabien Reboul, vittoriosi col punteggio di 6-3 6-3 in un’ora e 14 minuti di gioco. Nel primo parziale si assiste ad unscambio di break, prima tra terzo e quarto gioco e poi tra sesto e settimo game. Gli azzurri però nell’ottavo gioco cedono per la terza volta su quattro la battuta, facendosi rimontare dal 30-0, e così i francesi, vincendo gli ultimi otto punti giocati, chiudono a seguire col servizio a disposizione sul 6-3 dopo 37 minuti di gioco. Nel ...

