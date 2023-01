Australian Open 2023 | Sebastian Korda piazza il colpo su Medvedev | russo battuto in tre set ed esce dalla top 10

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Un successo mai in discussione, e chi lo avrebbe mai detto. Il colpaccio della quinta giornata degliviene firmato da: il figlio d’arte statunitense si fa beffe di un Daniilapparso non troppo in palla sin dai primi scambi e portandosi a casa la partita sul 7-6 6-3 7-6. Nonostante la giornata ‘nì’ dell’illustre avversario, che usciràtop 10 al termine del torneo, rimane la grande partita del giocatore a stelle e strisce, che evidenzia per l’ennesima volta la sua mano pittorica e ottiene la quarta vittoria in carriera contro un top 10, oltre a guadagnare un ottavo di finale per nulla scontato con Hubert Hurkacz. Basta il primo, lunghissimo gioco da diciotto scambi, per intuire quale sarà l’andazzo della partita. ...