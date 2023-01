Australian Open 2023 | ottima rimonta | Sinner batte Fucsovics al quinto set e accede agli ottavi

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Inizio a rilento, poi una reazione veemente: Jannikrecupera da due set di svantaggio per la prima volta in carriera,Marton4-6 4-6 6-1 6-2 6-0 e si qualifica per glidi finale degli. La partenza è stata davvero poco convincente da parte del numero 16 del mondo, ma incoraggiante è stata la maniera in cui Jannik è stato in grado di reagire alla difficoltà e di giocare del tennis fantastico nel finale, non lasciando più scampo ae chiudendo l’incontro vincendo tutti gli ultimi 12 game. Il nostro portacolorialla seconda settimana di uno Slam per la sesta volta consecutiva e adesso affronterà uno tra Stefanos Tsitsipas – contro il quale ha perso dodici mesi fa nei quarti di finale – e Tallon ...

La macchina social di Ubitennis non si ferma mai: tutto ciò che potete trovare sui nostri canali per restare sempre aggiornati L'uomo di copertina del Day 4 all'non può che essere lui, Sir Andy Murray. In campo 5 ore e 45, fino alle 4.05 del mattino, a 35 anni , per battere sulla Margaret Court Arena il favorito del pubblico Kokkinakis . ...Emma Raducanu ha messo il cuore in questo, decidendo di partecipare seppur alle prese con un infortunio che non era grave, no, ma neanche di poco conto. Il sorteggio non è stato, ...