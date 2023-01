Australian Open 2023 | Korda si prende il palcoscenico | Sinner si salva e studia la rivincita contro Tsitsipas

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Va in archivio anche la quinta giornata degli, quest’oggi chiusa “solo” all’incirca verso l’01:30 ora locale, quando la 28enne cinese Lin Zhu è scoppiata in lacrime dopo aver estromesso dal torneo la testa di serie numero sei Maria Sakkari. Ma prima è successo molto altro, a partire dalle eliminazioni dei finalisti dei due tabelloni della passata edizione. TABELLONE MASCHILE PROGRAMMA E COPERTURA TV Già, perché è fuori dal torneo Daniil Medvedev, che non sembra essere in grado di uscire dalla spirale negativa di prestazioni e risultati in cui è entrato proprio dopo quella finale persa al quinto setNadal. Chiaramente l’impegno odierno era tutt’altro che banale,un giovane in ascesa come Sebastianche ha anche iniziato alla grande il suo ...

Suo padre, Petr Korda , ha vinto l'di tennis nel 1998, in finale su Marcelo Rios, ed è stato numero 2 del mondo. Le sue due sorelle, Nelly e Jessica , lo hanno vinto entrambe nel golf: "Jess" nel 2019, Nelly - che nel ...Il video con gli highlights di Korda - Medvedev 7 - 6(7) 6 - 3 7 - 6(4) , match valido per il terzo turno degli2023 . Uno splendido Korda demolisce Medvedev e conquista l'accesso per gli ottavi di finale a Melbourne. Vittoria in tre parziali per l'americano contro il numero 8 al mondo dopo tre ...Una gran bella partenza per Camila Giorgi. La tennista azzurra è l’unica rimasta in gara nel tabellone femminile dell’Australian Open 2023, dopo essere stata a lungo lontana dalle competizioni. Sia la ...Dopo un intensissimo primo set il ventiduenne americano conquista gli ottavi di finale a spese di uno spento Medvedev. Al prossimo turno per lui Hurkacz ...