Australian Open 2023 | Korda e Lehecka battono Medvedev e Norrie | sarà Tsitsipas per Sinner

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Giornata ricca di partite tese, colpi di scena e quant’altro nel completamento della parte alta del tabellone maschile agli. Melbourne si diverte, stavolta non finisce tardi a livelli esagerati in stile Murray-Kokkinakis, ma gode lo stesso di ottimo tennis e, soprattutto, di situazioni sempre più inattese nel torneo. La notizia più clamorosa arriva alla fine: l’uscita di scena del finalista del 2022, Daniil. Il russo, non nella giornata migliore, deve anche subire una delle performance più belle dell’americano Sebastianin carriera: il colpo assume la forma di un 7-6(7) 6-3 7-6(4) che avrebbe potuto assumere contorni ancora più netti se il figlio di Petr avesse mantenuto il doppio break di vantaggio nel primo set e quello del terzo parziale prima del vittorioso ...

