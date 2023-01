Australian Open 2023 | Korda da impazzire | batte Medvedev in tre set Ok Hurkacz

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Non solo Sinner-Tsitsipas; la quinta giornata dell’ha delineato anche gli altri tre ottavi di finale della parte alta del tabellone maschile, vedendo altri sei giocatori portare a casa il proprio match. Vittoria in tre set per Yoshihito Nishioka, che ha piegato l’infortunato McDonald e prosegue il suo cammino. Sulla sua strada troverà ora Karen Khachanov, che ha sconfitto dopo tre ore e mezza Frances Tiafoe. Dopo esser andato in svantaggio di due set, l’americano era sulla buona strada per rimontare ma ha sprecato un vantaggio di 6-1 nel tie-break del quarto set e, dopo ben sei set point mancati, ha ceduto per 9-7. TABELLONE MASCHILE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI Avanti anche Felix Auger-Aliassime, che ha superato in quattro set l’argentino Cerundolo e sfiderà un avversario a sorpresa negli ottavi. Dopo aver ...