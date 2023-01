Australian Open 2023 | Jannik Sinner ha superato la trappola Fucsovics ed è entrato per davvero nel torneo Ora il tabù Tsitsipas

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Lo attendevano tutti ed è arrivato: l’ottavo di finale che sa di rivincita trae Stefanos. Per come sono andate le cose nella parte alta del tabellone, peraltro, questo è anche il confronto più nobile nei migliori 16 in questa zona, e lo è tra i due giocatori che hanno forse mostrato le migliori cose all’interno del, se si va a guardare il complesso dei loro match. L’altoatesino è stato bravo a disinnescare, in stile diesel, l’ungherese Marton, che si è sfogato nei primi due set e, poi, semplicemente è rimasto senza benzina nel momento in cui avrebbe potuto tentare di chiudere.di tempo non gliene ha praticamente lasciato, riducendo anche il break di vantaggio del quarto parziale a un suo personale assolo da 12 giochi di fila, con ...

Suo padre, Petr Korda , ha vinto l'di tennis nel 1998, in finale su Marcelo Rios, ed è stato numero 2 del mondo. Le sue due sorelle, Nelly e Jessica , lo hanno vinto entrambe nel golf: "Jess" nel 2019, Nelly - che nel ...Il video con gli highlights di Korda - Medvedev 7 - 6(7) 6 - 3 7 - 6(4) , match valido per il terzo turno degli2023 . Uno splendido Korda demolisce Medvedev e conquista l'accesso per gli ottavi di finale a Melbourne. Vittoria in tre parziali per l'americano contro il numero 8 al mondo dopo tre ...Una gran bella partenza per Camila Giorgi. La tennista azzurra è l’unica rimasta in gara nel tabellone femminile dell’Australian Open 2023, dopo essere stata a lungo lontana dalle competizioni. Sia la ...Dopo un intensissimo primo set il ventiduenne americano conquista gli ottavi di finale a spese di uno spento Medvedev. Al prossimo turno per lui Hurkacz ...