Australian Open 2023 | Iga Swiatek schiacciasassi! La polacca demolisce la spagnola Bucsa

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Semplicemente dominante. IgalaCristina, numero 100 della classifica mondiale, con un perentorio 6-0 6-1 in appena cinquantacinque minuti di gioco. Non c’è stata davvero partita con la numero uno del mondo, che ha semplicemente passeggiato contro l’iberica, che non aveva proprio le armi per poter impensierire laha chiuso con 15 vincenti e con appena sei errori non forzati, contro i 21 dell’avversaria. Un primo set completamente dominato e durato appena 22 minuti di gioco. Laha strappato per tre volte il servizio all’avversaria e chiuso agevolmente sul 6-0. La striscia di game consecutivi per la numero uno del mondo ha proseguito fino al 5-0 del secondo set. Una supremazia schiacciante della ...