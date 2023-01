Australian Open 2023 | Hurkacz sopravvive ancora al quinto set | va ko anche Shapovalov

(Di venerdì 20 gennaio 2023)una volta Hubert. Il tennista polacco, numero 10 del tabellone, ha bisogno nuovamente delset per raggiungere gli ottavi di finale dell’. Dopo la lunga battaglia di due giorni fa con Lorenzo Sonego, riesce ad avere la megliosu Denis, seppur rischiando parecchio. Il 7-6 6-4 1-6 4-6 6-4 in oltre tre ore e mezza racconta di una partita tremebonda da entrambe le parti, con continui cambi di scenario. Ora il polacco attende il vittorioso tra Sebastian Korda e Daniil Medvedev.perché nei primi due set trova una bella manodal canadese, al solito talentuosissimo ma incostante.è molto aggressivo al ...

Iga Swiatek è sempre più un rullo compressore. La polacca, numero uno del mondo, non ha avuto problemi a qualificarsi per gli ottavi di finale degliper la quarta volta consecutiva, battendo 6 - 0 6 - 1 la spagnola Cristina Bucsa, proveniente dalle qualificazioni. La ventunenne di Varsavia è andata addirittura vicina a conquistare ...Matteo Berrettini Gli2023 sono sempre più nel vivo, ci avviciniamo sempre di più alla seconda settimana del torneo ma fino ad ora il tennis italiano ha lasciato tanti rimpianti in campo. Due dei migliori ...Sopravvive ancora una volta Hubert Hurkacz. Il tennista polacco, numero 10 del tabellone, ha bisogno nuovamente del quinto set per raggiungere gli ottavi di finale dell’Australian Open 2023. Dopo la l ...AUSTRALIAN OPEN - Il polacco, dopo aver battuto Sonego, elimina anche il canadese al quinto set e torna nella top10 mondiale. Vittoria di prestigio anche per Ka ...