Australian Open 2023 | Holger Rune | “Non facile la partita contro Cressy | mi farò trovare pronto per il terzo turno”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Missione compiuta per il danesenel secondodegli. Il danese, testa di serie n.9, ha avuto la meglio nel confronto con l’americano Maximecon il punteggio di 7-5 6-4 6-4. Unanon semplice, soprattutto, all’inizio perper via del serve&volley ottimamente eseguito da. Con il passare degli scambi, però, il classe 2003 è riuscito ala chiave per far male al suo avversario, leggendo meglio le sue traiettorie e anticipando molto bene le discese a rete. “E’ stato un incomplicato perché le condizioni nelle quali abbiamo giocato, soprattutto dal punto di vista climatico, erano molto diverse rispetto a quando ho ...

La macchina social di Ubitennis non si ferma mai: tutto ciò che potete trovare sui nostri canali per restare sempre aggiornati L'uomo di copertina del Day 4 all'non può che essere lui, Sir Andy Murray. In campo 5 ore e 45, fino alle 4.05 del mattino, a 35 anni , per battare sulla Margaret Court Arena il favorito del pubblico Kokkinakis . ...Emma Raducanu ha messo il cuore in questo, decidendo di partecipare seppur alle prese con un infortunio che non era grave, no, ma neanche di poco conto. Il sorteggio non è stato, ...Una vittoria con sofferenza. Novak Djokovic si è imposto nel secondo turno degli Australian Open 2023 contro il francese Enzo Couacaud (n.191 ATP). Il serbo (n.5 del ranking) ha centrato l'obiettivo c ...