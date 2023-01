Australian Open 2023 | doppio maschile | Bolelli e Fognini eliminati all’esordio da Doumbia Reboul

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Simonee Fabiosono stati sconfitti al primo turno nel torneo didell’. Accreditata della nona testa di serie, la coppia azzurra si è arresa a sorpresa ai francesi, vittoriosi per 6-3 6-3 in 1h14? di gioco, ed è uscita di scena anzitempo. Duro colpo per Simone e Fabio, che difendevano i 360 punti dei quarti di finale dello scorso anno e perderanno alcune posizioni nel ranking. Si chiude con l’amaro in bocca la trasferta oceanica per, che tra singolare enon hanno vinto neppure una partita. SportFace.

Il primo torneo del Grande Slam dell'anno entra nel pieno dell'azione. Con questo Live - Ticker vi teniamo aggiornati sui risultati e le notizie pi importanti degli. Anche Iga Swiatek agli ottavi di finale. Prima di poter vincere il primo, e unico, game dell'incontro la malcapitata avversaria Cristina Bucsa ha dovuto attendere di essere sotto per ...Si impone in rimonta al quinto set, dopo esser andato sotto di due parziali Jannik Sinner approda per il terzo anno consecutivo agli ottavi di finale degli, primo Slam della stagione. L'azzurro, testa di serie numero 15 del torneo, si impone in rimonta al quinto set, dopo esser andato sotto di due parziali, in 3 ore e 33 minuti sull'...L'azzurro rimonta due set di svantaggio e si impone al quinto. Nel prossimo match affronterà Tsitsipas. Bolelli e Fognini out nel doppio ...Il giocatore giallorosso è sul mercato. Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri esalta Luis Alberto. Chiesa torna al gol dopo l'infortunio. Il tennista azzurro sfiderà Tsitsipas agli ottavi ...