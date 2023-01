Austin Butler | la sua voce da Elvis difesa dalla voice coach | “L’ha fatta sua”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Ladadiè stataIrene Bartlett, che ha lavorato a stretto contatto conper preparare al leggendario ruolo nel film di Baz Luhrmann. Diretto da Baz Lurhmann,ha raccolto le lodi della critica e del pubblico, in particolare per l’interpretazione coinvolgente e impegnata di. Ampiamente considerato come il miglior film incentrato sul Re del Rock, il film occupa attualmente il secondo posto tra le biografie musicali di maggior incasso di tutti i tempi. In una conversazione con ABC News, la professoressa Irene Bartlett della Griffith University, che ha allenatoper, ha difeso la sua ...

Qualcuno non ha potuto non notare quanto la voce disia rimasta simile a quella di Elvis anche ora: ecco ...Poi Elvis con 9 candidature (è in lista per il premio come miglior attore) e infine Tàr , che ne porta a casa 5. La più grande delusione è sicuramente The Fabelmans , che si aggiudica ... Austin Butler parla ancora come Elvis: la sua coach vocale lo difende Qualcuno non ha potuto non notare quanto la voce di Austin Butler sia rimasta simile a quella di Elvis anche ora: ecco perchè!L'esperta Irene Bartlett, che ha aiutato Butler durante la produzione del film, ha difeso le scelte compiute dall'attore.