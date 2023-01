Aurora Ramazzotti | gravidanza nel mirino degli haters | «Sembra che sei incinta solo tu» Lei risponde alle critiche

ilgazzettino.it

A questo punto si è sfogata: La riflessione della figlia della nota conduttrice: 'E' una cosa alienante e spaesante' La popolare influencerche nelle scorse ore ha commesso una ...Auoracontinua ad aggiornare i suoi followers sulla sua , ma questa mattina è stata ...ha chiesto scusa: 'Anche voi avete ragione'. Poi in una seconda storia ha aggiunto: 'Tranquilli ... Aurora Ramazzotti: «È nato». La storia social mette in ansia i fan: «Mettiti nei nostri panni». Cosa è success Aurora Ramazzotti stanca dei continui attacchi degli haters sbotta nelle sue Instagram stories. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, in attesa del suo primo figlio, ha scelto di ...La giovane influencer perde la pazienza dopo un attacco: "Trovano sempre il modo" Non è sfuggita la reazione di Auora Ramazzotti, a una delle tante ...