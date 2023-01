Audrey Hepburn | la fame | gli amori e l' inquietudine di una diva immortale

Agenzia ANSA

Sono trascorsi 30 anni dall'addio a. Il 20 gennaio 1993 si spegneva, a causa di un tumore, nella sua villa in Svizzera a Tolochenaz, tra le braccia del compagno, l'olandese Robert ...Stretti e dritti, i pantaloni a sigaretta arrivano da star mondiali come Marilyn Monroe e: basta come motivazione per amarli Come abbinare i pantaloni a sigaretta: alcuni consigli ... Trent'anni senza Audrey Hepburn, ma il suo mito resta intatto 30 anni fa moriva stroncata dal cancro Audrey Hepburn. La sua vita tra cinema, amori e il sodalizio con Givenchy ...Ci sono donne e look che rimangono senza tempo. Icone. E Audrey Hepburn, icona di stile, di eleganza e di grazia, incarna perfettamente questa definizione forse come nessun'altra ...