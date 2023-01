Audrey Hepburn | il figlio Sean a FQMagazine a 30 anni dalla morte dell’attrice | “Non si percepiva bella Il suo stile nasceva dalla mancanza di consapevolezza Usava il look per essere appropriata”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Per noi che l’abbiamo sempre vista soltanto nei film, o che ne abbiamo letto da qualche parte, è come se fossero esistite almeno tre. Tutte gracili, leggere come un soffio, e affascinanti. La prima, ma soltanto in senso cronologico, scorrazzava tra le strade di Roma in sella alla Vespa. La seconda faceva colazione con croissant e cappuccino davanti alla vetrina newyorkese di Tiffany. E la terza volava in Etiopia ad aiutare i bambini vittime della terribile carestia causata dadi siccità e guerra civile. Ammirata da donne e uomini per ragioni diverse,si è conquistata lo status di icona per aver rasentato la perfezione: empatica e carismatica, adorabile nella sua immagine e divina per il suo modo di. Nel trentennale della sua scomparsa – ...