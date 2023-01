Audrey Hepburn | i look sconosciuti di un' intramontabile icona di stile

(Di venerdì 20 gennaio 2023) 20 gennaio 2023: a trent'anni esatti dalla sua morte,continua a vivere per sempre, non solo attraverso i film ma anche nei guardaroba grazie a capi intramontabili, emblema del suo. Itrend topic della diva, del resto, li abbiamo tutti davanti agli occhi. Ecco perché noi ve ne mostriamo 20 meno celebri ma tutti, indiscutibilmente, chic

... lettera aperta a una futura mamma per spiegarle cosa vuol dire amare un estraneo di Gabriele Romagnoli Moda e beauty Eterna: perché a 30 anni dalla morte è ancora un'icona di stile di ...Nessuna più di lei merita il titolo di icona . Icona di stile, di eleganza e di grazia, icona senza tempo: tutte queste definizioni si applicano acome a nessun'altra. Con il suo impareggiabile senso dello stile e la sua personalissima interpretazione della moda, è stata probabilmente la diva più amata di sempre, presa a modello ... Audrey Hepburn, come lei nessuno mai Il 20 gennaio di 30 anni fa, nel 1993, a soli 63, moriva in Svizzera Audrey Kathleen Ruston. Era figlia di quel secolo dove i confini cambiavano, le nazionalità si mescolavano. Nata in Belgio vicino a ...Semplicità, grazia, candore e charme: Audrey Hepburn ha insegnato al mondo cosa significa essere eleganti, costruendo un personaggio iconico che ancora ...