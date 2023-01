Audrey Hepburn | 5 insegnamenti che ci ha lasciato in eredità

Leggi su screenworld

(Di venerdì 20 gennaio 2023). Anche chi non è fan della vecchia Hollywood la conosce, avrà visto almeno uno dei suoi film o qualche scatto sul set di Colazione da Tiffany, con il tubino nero, il collier di perle e gli enormi occhiali da sole. Forse avrà visto Blair Waldorf sognare ad occhi aperti di essere lei in Gossip Girl, o più recentemente la protagonista di Emily in Paris renderle omaggio sui gradini del teatro dell’opera di Parigi, Palais Garnier, dove è stato girato Cenerentola a Parigi nel 1957. Un’icona pop per diverse generazioni, amata tanto dalle donne comuni quanto dalle celebrità, che non mancano occasione per replicare i suoi look più rappresentativi. A trent’anni esatti dalla sua morte, avvenuta il 20 gennaio 1993, è tanto iconica quanto lo era al culmine della sua fama, forse anche di più. Nell’immaginario collettivo il suo nome è diventato ...