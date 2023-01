Athletic Bilbao-Real Madrid domenica 22 gennaio 2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici I Blancos attesi a San Mames

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Ilaveva davvero bisogno di un cambio di rotta: questostava assumendo tratti molto pericolosi, la vetta della Liga lasciata al Barça, la sconfitta netta in Supercopa proprio contro i blaugrana e l’intervallo nero come la pece all’Estadio de la Ceramica. Ierano sotto di due reti contro il Villare InfoBetting: Scommesse Sportive e

Agenzia ANSA

Con lui abbiamo parlato di un progetto vincente in Europa, quello che vede l'tra i club più importanti. Al dottor Geria abbiamo dato delle indicazioni. Il contratto è pluriennale'. ...Commenta per primo Asier Villalibre continuerà a vestire la maglia dell'Athetic . Il club diha infatti annunciato suoi propri canali ufficiali il rinnovo dell'attaccante classe '97 fino al 2025. LaLiga: ostacolo Athletic Bilbao per il Real Madrid Il Real a caccia del Sextete. Il Barca del doblete. L'Atletico Madrid deve salvare la stagione e rischia di ritrovarsi fuori da tutto già a gennaio.Ha lasciato lo Stretto oltre 10 anni fa. Lo ha lasciato quando era un fiore all’occhiello, nei tempi d’oro della A e dell’era Foti. Oggi, Giuseppe Geria torna a gestire il settore giovanile della Regg ...