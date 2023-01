Atalanta-Spezia | match analysis Per qualità del possesso il miglior primo tempo stagionale | ecco i dati | e perché

La Gazzetta dello Sport

... ma visti i rapporti con Scala cerca un'altra sistemazione: l'accordo con l'sarebbe fatto,... dove gioca per due stagioni, per poi chiudere la carriera tra Ravenna ,, Tivoli e Forlì . ...Commenta per primo Il difensore dell'classe 2001 Caleb Okoli, dopo aver giocato 13 gare su 15 a inizio stagione, dallo scorso ... che ieri ha giocato solo gli ultimi 27' di gara con lo(Adnkronos) - All'Arechi azzurri avanti a 1,30, Nicola (a 9,60) punta su Dia. Bianconeri per il riscatto in campionato, dopo la Coppa Italia torna Chiesa nelle scommesse sui gol Roma, 20 gennaio 2023 ...Maldini - ieri a Bergamo insieme alla moglie per seguire il figlio Daniel in Atalanta-Spezia (ma ha così buttato un occhio su Kiwior e Hojlund, vecchi pallini) - qualche giorno fa dopo l'ufficialità d ...