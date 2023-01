Atalanta ancora in goleada | ora i quarti contro l’Inter

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Otto in campionato sabato e 5 in coppa: in quattro giorni l’si è scatenata al Gewiss Stadium, prima rilanciandosi in Serie A e poi guadagnando l’accesso aidi finale di Coppa Italia. Due successi che, oltre a regalare uno spettacolo che mancava da un bel po’ all’ombra delle mura, rasserenano non di poco il clima generale intorno all’ambiente nerazzurro. Comela Salernitana la Dea parte con il piede giusto e dopo dodici minuti si trova già sul doppio vantaggio grazie ad una doppietta di Lookman. Il nigeriano naturalizzato inglese prima concretizza un corner di Boga spizzato da Scalvini sul secondo palo, poi trafigge Zovko con un destro potente a seguito di uno scambio con Zapata. Se i nerazzurri mantengono i pregi di buona e pronta prolificità in attacco, è altrettanto vero che arrivano non liete conferme per ...