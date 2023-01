Aspiranti talenti cercasi | Myllennium award apre stage retribuiti ed esperienze per under 30

Leggi su fmag

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Si scrive, si legge “Premio al talento delle nuove generazioni“. Fino al prossimo 8 maggio rile porte la nona edizione del primo premio generazionale in Italia per chiamare ragazze e ragazzi tra i 18 e i 30 anni a misurarsi con le proprie capacità, inclinazioni e ambizioni. Il desiderio di realizzare una startup, quella storia da scrivere in un libro, la vena da giornalista fin da piccolo, il pallino della musica, la creatività dell’artista di strada., l’esperienza per i più giovani Come posso far emergere le mie capacità? In che modo valorizzare al meglio il mio progetto? La mia idea può diventare un lavoro? Le risposte a queste e molte altre domande sono (anche) nei numeri del, con 4.800 partecipanti, ben ...