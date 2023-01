Aspettativa per lo svolgimento di altro lavoro presso soggetti pubblici o privati compresa la docenza Conservatori | Licei coreutici e musicali Scheda per segreterie

(Di venerdì 20 gennaio 2023) L’articolo 4, comma 1, lettera b), della legge 19 giugno 2019, n. 56, entrata in vigore il 07 luglio del 2019 ha esteso a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione la possibilità di fruire di un periodo disenza assegni, col solo diritto alla conservazione del posto, per lodi attività lavorativaenti e L'articolo .

Orizzonte Scuola Notizie

Le attesei nuovi abbonati, secondo il consensus di StreetAccount, erano di 4,57 milioni. Il ... "La nostradi un minor numero di aggiunte nel Q123 rispetto al Q422 è coerente con la ...Insegnanti, a tempo indeterminato, con contratti al 30 giugno o al 31 agosto, spesso dal mese di gennaio, sono costretti a chiedere l'completare le 150 ore di tirocinio. Docenti che ... Aspettativa per lo svolgimento di altro lavoro presso soggetti ... Le conseguenze dell’emergenza sanitaria e della guerra sul benessere complessivo della popolazione europea e sul funzionamento dei sistemi sanitari dei paesi dell’UE sono analizzate nel report Health ...(Teleborsa) - I mercati asiatici sono in rialzo, sulle aspettative di ripresa per l'economia cinese. Un importante impulso economico dovrebbe arrivare dal Capodanno cinese, che si festeggia questo wee ...