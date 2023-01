Arsenal | tutto fatto per Trossard | attaccante belga classe ’94

Calcio in Pillole

... con un palmares dirispetto: ha contribuito ad arricchire la bacheca dell'Ajax con 3 ... Passato all'nel 1997, con la maglia dei Gunners ha collezionato invece 142 presenze e 40 gol, ...'> Il discorso èsul fuoco. In sostanza Guardiola dice che il City si è adagiato, e che l'invece non vince niente da un po' e quindi loro sì che hanno, appunto, il fuoco. Per il ... Arsenal, tutto fatto per l'arrivo di Trossard: cifre e dettagli dell'affare ... Rischiano Klopp e Potter. Big-match è Arsenal-Manchester United. Il quadro della 21/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE) (ANSA) ...Kiwior passa dallo Spezia quindicesimo in Serie A all'Arsenal primo in Premier League. A lungo inseguito dall big italiane, è stato preso per 25 milioni.