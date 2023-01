Arsenal-Manchester United domenica 22 gennaio 2023 ore 17 | 30 | formazioni | quote | pronostici Piace Eddie Nketiah

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Il Man City giovedì’ sera ha vinto in rimonta contro il Tottenham (da 0-2 a 4-2) e si è portato a -5 dall’che comunque ha giocato una partita in meno. Sfida molto importante per i Gunners che devono cercare di tenere a distanza i rivali perché in un arrivo in volata il loro destino InfoBetting: Scommesse Sportive e

Goal Italia

In Premier League ci sono due partitoni: Liverpool - Chelsea eUnited. Spettacolo assicurato anche in Eredivisie nelle sfide PSV Eindhoven - Vitesse Arnhem e Feyenoord - Ajax. ...... importantissimi nella lotta per la Premier League dove ora ha 42 punti all'attivo a - 5 dall'che, però, ha una gara in meno.City Grealish (getty images) Tutta la Serie A TIM è su ... Arsenal-Manchester United: dove vederla: Sky o DAZN Canale tv ... Pronostici Premier League 21a giornata, le analisi sul campionato di calcio inglese in campo dal 21 al 23 gennaio.Perché l'Arsenal gode del favore dei bookmakers dopo che è stata snobbata quest'estate quando la quota in lavagna pagava 50 volte la posta.