ilmessaggero.it

Una decisione rivoluzionaria chea 24 ore dall'entrata in vigore del regolamento Agcom, attuativo della Direttiva europea sul diritto d'autore, che prevede il riconoscimento agli editori di ...La Serie Aal giro di boa. Il Napoli è già campione d'inverno ma l'ultima giornata del girone d'andata ... domenica ore 18 Spezia, per Bastoni almeno un mese diLuca Gotti contro la Roma ... Arriva lo stop ai pirati dei giornali: la Cassazione blinda il copyright Ora lo ha stabilito anche la Cassazione, mettendo un punto fermo in un contenzioso che va avanti da anni e che è già costato decine di milioni di euro alle aziende editoriali: ...Nonostante la sconfitta, anche brutta, di Roma, Vincenzo Italianio continua ad evitare i giornalisti e a non spiegare, a tutti, com'è sempre avvenuto, la reale situazione di una Fiorentina a dir poco ...