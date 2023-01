Arrestato il figlio di Cristiano Lucarelli | l'accusa è violenza sessuale di gruppo

Il 23enne è Mattia Lucarelli , calciatore del edell'ex attaccante del Livorno Cristiano Lucarelli . Cosa è successo Secondo quanto ricostruito dalla procura di Milano, che ha diretto gli ...Milano, violenza sessuale di gruppo:ildel calciatore Lucarelli Violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa americana. I fatti si svolsero nel marzo del 2022, la Polizia di Stato ha oradue ...Mattia, 23 anni, calciatore del Follonica, è stato fermato insieme ad un altro ragazzo italiano. Ad accusarli una ragazza statunitense ...L'episodio risale a marzo: con la scusa di accompagnarla a casa dopo la discoteca, in 5 avrebbero portato una studentessa americana in un appartamento per abusarla ...