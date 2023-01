Arrestato Dani Alves | è accusato di violenza sessuale

Tuttosport

... "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Alves......Alves I Mossos d'Esquadra, la polizia spagnola, hannoAlves dopo che l'ex giocatore del Barcellona ha rilasciato una dichiarazione in Questura. Il brasiliano è accusato di ... Dani Alves arrestato a Barcellona, cosa sta succedendo all'ex Juve Dani Alves è stato arrestato a Barcellona. L'ex terzino della Juventus, ora in forza ai messicani del Pumas, è stato fermato con l'accusa di violenza sessuale. Alves si ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...