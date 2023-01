Arrestato Dani Alves | è accusato di violenza sessuale su una 23enne

Calciomercato.com

Alves è statoa Barcellona con l'accusa di molestie sessuali. Secondo quanto riportano i media spagnoli, il 39enne brasiliano ex giocatore di Barcellona, Juve e Psg, sarebbe stato ...Il calciatore brasilianoAlves è statodopo essere stato accusato di aver abusato sessualmente di una donna a Barcellona. La presunta violenza sarebbe avvenuta lo scorso 30 dicembre in un night club di ... Dani Alves choc: arrestato con l'accusa di violenza sessuale Alves si è consegnato questa mattina davanti ai Mossos d'Esquadra. Dopo aver rilasciato una dichiarazione, il calciatore brasiliano è uscito dal commissariato arrestato a bordo di un'auto della ...Il calciatore brasiliano è stato accusato di violenza sessuale da una ragazza: è in stato di fermo in attesa della decisione del giudice ...