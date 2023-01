Arrestato 46enne a Mugnano | dopo due giorni in manette moglie e figlio

Il Cittadino di Monza e Brianza

...dagli agenti della Squadra mobile per porto illegale di arma da sparo. Francavilla, ... Ilstava entrando in un bar in una zona semi centrale della città quando è stato notato ...Ilè stato quindi denunciato per evasione e, come disposto dal GIP del Tribunale di Oristano,e condotto presso la casa di reclusione di Oristano/Massama. Ha 900 dosi di cocaina, arrestato 46enne di Meda L'arresto è scattato a Mugnano di Napoli, dopo il blitz. A casa di un 46enne, arrestato insieme Con altre 3 persone nell'operazione ad ampio raggio, erano stati rinvenuti ...È accaduto a Mugnano, nella provincia di Napoli: arrestati per droga anche la moglie e il figlio di Raffaele Marrone, finito in manette durante un ...