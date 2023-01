Armi e droga in casa | 54enne a processo | fissata l’udienza preliminare

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEra finito agli arresti domiciliari ad ottobre 2022, poiché all’esito di uno specifico controllo di polizia giudiziaria effettuato presso la sua abitazione, era stato trovato in possesso di più di 200 grammi di cocaina e di una pistola a tamburo completa di munizionamento, il tutto occultato all’interno di un recipiente in plastica custodito nel vano deposito della. Oltre a questo materiale, erano stati sottoposti a sequestro anche vari strumenti per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente ed una somma in denaro in contanti, superiore a mille euro, verosimilmente provento dell’attività di commercio delle sostanze illecite. Nei guai finì Raffaele Abate, 54 enne originario di Pannarano, ritenuto responsabile di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio e di detenzione illegale di arma. Questa mattina è stata ...