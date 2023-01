Armi a Kiev | vertice a Ramstein | ' Decisivo per il futuro dell' Ucraina e del mondo'

(Di venerdì 20 gennaio 2023) - 'Non bisogna cedere' dice il segretarioa Difesa americano Austin mentre Zelenski chiede di fare presto e spinge per avere i Leopard, i carri da combattimento tedeschi che secondo...

- 'Non bisogna cedere' dice il segretario della Difesa americano Austin mentre Zelenski chiede di fare presto e spinge per avere i Leopard, i carri da combattimento tedeschi che secondopotrebbero cambiare le sorti del ...Carri armati . E subito. Si riunisce il gruppo di contatto per l'Ucraina a guida Usa presso la base di Ramstein in Germania e la pressione aumenta sempre di più su Berlino, che frena sulla consegna ... Armi a Kiev, pressing Usa sulla Germania: «In primavera scontro furibondo». Il ruolo dell’Italia ora gli americani sono tornati a dire che la Crimea è Ucraina e che dunque anche quella dovrà tornare a Kiev. Questo è il dato centrale ... Si tratta dei carri armati Leopard, di produzione tedesca.Dalla base aerea di Mont-de-Marsan il presidente francese annuncia la legge di programmazione militare 2024-2030 per avere "eserciti pronti alle insidie ...