Arezzo | pusher con due chili di hashish e 9mila euro in contanti Arrestato a San Giovanni Valdarno

(Di venerdì 20 gennaio 2023) L'hanno, i militari della Guardia di Finanza con duediin contati. E' accaduto a San, San, in provincia di. L'uomo e' un 48enne marocchino che non svolge alcuna occupazione L'articolo proviene da Firenze Post.

CalcioNapoli24

...interessare Close COCAINA - Arrestatomarocchino a Firenze 12 Ottobre 2013 Vaccini Pfizer, arrivate 33.500 dosi: si apre agenda anche per sanità territoriale 12 Gennaio 2021 SANITA' ", ...... sottoscritto protocollo d'intesa 14 Luglio 2022- Sport, abete di 6 metri addobbato con gadget e materiali delle società sportive 12 Dicembre 2020 FUCECCHIO - Duefratturano sterno a ... Ultras del Napoli sull'autostrada A1, svelati i profili: pusher ... L'hanno arrestato, i militari della Guardia di Finanza con due chili di hashish e 9mila euro in contati. E' accaduto a San Giovanni Valdarno, San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo. L'uomo e' u ...Quando la passione viene confusa con la violenza. Sta in questo fraintendimento gran parte della cultura che, l’altro ieri, ha spezzato in due l’Italia, quando nell’autogrill ...