Arabian Gulf Cup | l’Iraq vince ma finisce in tragedia | due morti e 80 feriti

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Una bella giornata sportiva in Iraq si è trasformata in. Si è disputata ieri l’edizione 2023 dell’Cup tra i padroni di casa, usciti vincitori, e l’Oman. Nel prepartita due uomini sono rimasti uccisi nella calca che si è formata davanti allo stadio di Bassora, la città irachena sede della finale. Come riportato da Al Jazeera erano migliaia i tifosi senza biglietto che si sono radunati fuori dall’impianto, sin dall’alba di giovedì, nella speranza di assistere alla partita. La ressa che si è creata ha provocato 2e circa 80. SportFace.

