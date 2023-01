Arabia Saudita | al via prima Biennale delle Arti islamiche

Sport Fanpage

La prima Biennale delle Arti Islamiche avrà luogo a Gedda, in, dal 23 gennaio al 23 aprile 2023. Concepita per connettere passato, presente e futuro e divulgare la ricchezza di questo tipo di arte attraverso 60 opere contemporanee, oltre 15 opere ...Nel corso del 2022 ha consolidato la propria presenza in paesi di interesse strategico, tra i quali Paesi Baltici,, Uzbekistan e ha realizzato nuovi insediamenti in paesi quali Francia ... La tristezza della Supercoppa in Arabia Saudita: vuoti sugli spalti e cori per Ronaldo Cristiano Ronaldo Junior, figlio del campione portoghese, ha preceduto di qualche ora il debutto del padre in terra araba: anche il primogenito di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...