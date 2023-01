Appalti del comune pilotati dal clan | tutti assolti

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è concluso con l’assoluzione digli imputati, al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il processo per le infiltrazioni camorristiche aldi San Felice a Cancello (Caserta), che aveva portato nel maggio 2018 allo scioglimento dell’ente per condizionamento della criminalità, in particolare da parte delZagaria. Il collegio ha assolto l’ex sindaco di San Felice a Cancello, nonché ex consigliere regionale Pasquale De Lucia, finito al centro di numerose indagini e già condannato con sentenza definitiva a sette anni per corruzione nel maggio 2021 sempre in relazione alla gestione deldi cui De Lucia è stato sindaco per due mandati.anche Antonio Zagaria, fratello del capo deldei Casalesi Michele Zagaria, Rita Di Giunta, ...