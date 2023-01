(Di venerdì 20 gennaio 2023) Milano, 20 gen. (Adnkronos Salute) - "Il disegno di legge delega in favore degliapprovato ieri dal Consiglio dei ministri va nellaper migliorare l'assistenza alle fasce di popolazioni più fragili". Lo accoglie con favore Francesco Dentali, presidente della Fadoi, la società scientifica della medicina interna. "Nella nostra recente survey - ricorda in una nota il numero uno degliitaliani - abbiamo evidenziato come il problema della carenza di assistenza territoriale sia sanitaria che sociale sia molto grave e finisca per scaricarsi impropriamente sui reparti, dove i nostri pazientistazionano oltre il dovuto. Sono da giudicare quindi positivamente le parole del presidente del Consiglio Giorgia Meloni ...

La Ragione

E' quanto emerge da un'indagine condotta da Fadoi, la Federazione dei mediospedalieri. Per cercare di ridurre questa situazione ed assistere glia casa, l'Ausl di Modena ha ...... dichiara Roberto Bernabei , presidente di Italia Longeva, commentando i dati diffusi dalla società scientifica dei medici(Fadoi), secondo i quali circa un milione dirimarrebbe ... Anziani: internisti ospedalieri, ‘Governo su strada giusta, pronti a collaborare’ “Il Disegno di legge delega in favore degli anziani approvato ieri dal Consiglio dei Ministri va nella strada giusta per migliorare l’assistenza alle fasce di popolazioni più fragili”. È quanto commen ...Roma, 18 gen. (Adnkronos Salute ) - "Anziani che non si riescono a dimettere dall'ospedale": un fenomeno che rappresenta "una vera emergenza" in Italia, ad oggi "molto indietro" sul fronte delle cura ...