Antonella Viola | “Il vino fa male | chi beve ha il cervello più piccolo L’aperitivo con gli amici? Succo di pomodoro o | meglio | una passeggiata”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Avvertimenti sui danni alla salute anche sull’etichetta degli alcolici. Dopo un periodo di moratoria di sei mesi, la Commissione Europea ha dato il via libera alla normativa irlandese che equipara l’alcol alle sigarette. Una decisione presa nonostante il parere negativo di Spagna, Francia, Italia e altri sei paesi membri dell’Unione. Sulla questione si è esposta la professoressa, ricercatrice e docente all’università di Padova, appoggiando la scelta di Dublino e spiegandone le motivazioni in un’intervista al Corriere della Sera: “Una decisione giustissima. Bisogna far sapere che l’alcol è incluso nella lista delle sostanze cancerogene di tipo 1, come amianto e benzene. È chiaro il legame tra il consumo di alcol, e non solo l’abuso, e i tumori al seno, del colon-retto, al fegato, all’esofago, a bocca e gola. Le donne che bevono uno o due ...

Anche un bicchiere di vino al giorno fa male. A dirlo è, ricercatrice e docente all'Università di Padova, che, intervistata da Radio Rai, si dice d'accordo con il via libera al provvedimento con cui l'Irlanda renderà obbligatorio per i...Qual è la dose giusta di vino "La dose sicura purtroppo è zero. Il cittadino consapevole deve sapere cosa rischia quando consuma alcol e fare quindi le sue scelte".