Antonella Clerici | cosa sappiamo sulla vita privata della conduttrice? Dai matrimoni finiti all’ultimo compagno Vittorio Garrone

Scopriamo chi è Stefano Peli, l'autotrasportatore con la passione della musica che partecipa a The Voice Senior. L'edizione di The Voice Senior 2023, programma su Rai1 condotto da, ha emozionato i giudici Clementino, Loredana Bertè, Gigi d'Alessio e i Ricchi e Poveri. Tra coloro che si sono esibiti c'è stato anche Stefano Peli, un autotrasportatore bresciano ...Alla conduzione troviamo come sempre, pronta a guidare i concorrenti nelle esibizioni davanti ai giudici. Essendo alla seconda puntata, ci troviamo alle prime fasi, quelle delle ...Antonella Clerici è conduttrice più amata dal pubblico, spesso al timone di programmi Tv di successo e con una vita sentimentale travagliata!“The Voice Senior”, questa sera alle 21.25 su Rai 1 torna il talent show condotto da Antonella Clerici, che premia le più belle voci over 60 del Paese.