Anticipazioni Uomini e Donne oggi | 20 gennaio 2023 | Trono Classico e Over

Leggi su tpi

(Di venerdì 20 gennaio 2023), 20è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, venerdì 20, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diGloria con Riccardo racconteranno del loro Capodanno. Forse Riccardo sta iniziando a provare qualcosa per lei, viste e continue attenzioni e la gelosia. Peccato che però il cavaliere sia stato molto chiaro: per lui non si tratta d’amore. Biagio intanto continua ...