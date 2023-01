Anticipazioni Terra Amara | Puntate Turche | Demir Vuole Assassinare Zuleyha Incinta!

Leggi su uominiedonnenews

(Di venerdì 20 gennaio 2023)scopre di essere incinta, mava su tutte le furie certo che il bimbo non sia suo. Così, prova addirittura a togliere la vita alla moglie…sta per regalare nuovi colpi di scena al pubblico, che avverranno nel corso delle. In particolare, al centro dell’attenzione ci sarà come sempre il rapporto tra. La Altun scoprirà di essere incinta, ma la cosa farà andare Yaman su tutte le furie. Infatti l’uomo sarà certo di non essere il padre del bambino ma di essere stato tradito. Ecco che cosa sta per succedere....