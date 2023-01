Anticipazioni Terra Amara | la puntata di oggi 20 gennaio?

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Quando parliamo didobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro. I loro sogni verranno spezzati all’improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. Con H. Altinbilek. Segui ledisu Zon.it., ladi20Zuleyha pensa sempre a Yilmaz e anche lui fa la stessa cosa; Demir e Mujgan lo notano. Nel frattempo, Fekeli porta Hunkar nel ...

ilsipontino.net

Nel prossimo episodio diAmara, in onda il 20 gennaio 2023 su Canale 5, si assisterà a un momento tra Demir, ...Amara, trame: Yilmaz sta per lasciare Müjgan ma... Occhio dunque alla svolta: in un successivo faccia a faccia, che vedrà Yilmaz entrare con la forza (e armato di pistola) nella tenuta dei ... Anticipazioni Terra Amara, la scoperta gli spezza il cuore: non può parlarne con Yilmaz Le anticipazioni di Terra Amara, nota serie TV turca in onda su Canale 5, rivelano numerosi colpi di scena al pubblico.Quando parliamo di Terra Amara dobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni '70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al ...