Ant-Man and the Wasp | Quantumania | svelato il costume di Hope van Dyne FOTO

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Una nuovadi Ant-Man and Theoffre ai fan uno sguardo più dettagliato alaggiornato divan). Lamostra l’attrice Evangeline Lilly indossare i colori neri e gialli caratteristici delladei fumetti. Rispetto al suo precedentein Ant-Man and Thedel 2018 e in Avengers: Endgame, la sua tuta risulta essere più luminosa e distinta, il che non solo la fa risaltare, ma si sposa adeguatamente con ilrosso di Scott Lang. Dopo aver finalmente recuperato sua madre dal Regno Quantico, Ant-Man and thedovrebbe esplorare il rinnovato rapporto dicon ...

BadTaste.it TV

Kevin Feig e e il produttore Nate Moore hanno parlato dell'Universo Cinematografico Marvel e nello specifico dei suoi detrattori. LEGGI -3: Kevin Feige sul perché darà il via alla Fase 5, prima foto di Quaz L'occasione si è presentata in occasione di un episodio di Wakanda Forever: The Official Black Panther Podcast in ...Manca ormai meno di un mese all'arrivo nei cinema italiani diand the Wasp: Quantumania che noi di BadTaste festeggeremo, come al solito, con una proiezione evento ad Arcadia Cinema ( ECCO TUTTI I DETTAGLI ). Dalle varie testate internazionali che ... Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Pau Rudd spiega come Thor: Ragnarok abbia ispirato il film Manca ormai meno di un mese all’arrivo nei cinema italiani di Ant-Man and the Wasp: Quantumania che noi di BadTaste festeggeremo, come al solito, con una proiezione evento ad Arcadia Cinema ( ECCO TUT ...Film per nerd del 2023, quali sono le pellicole più attese dalla comunità geek Da Guardiani della Galassia volume 3 a Indiana Jones 5 ...