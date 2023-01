Anna Oxa parla di querele e delinquenza | “Il cambiamento sta arrivando | ormai è tardi”

Leggi su biccy

(Di venerdì 20 gennaio 2023)Oxa tramite la sua pagina Oxarte gestita da Milly (non Carlucci, si intende) nelle ultime ore hato di, di esposto di querela, di alcuni “membri/attivisti” rinviati a giudizio e che “” perché “ilsta”. Chi sono finiti nel mirino? Due suoi fanclub che su Facebook hanno creato dei gruppi per supportarla al Festival di Sanremo. OXARTE INFORMA: Lacontinua ad intromettersi nell’attività lavorativa diOXA e OXARTE. Naturalmente non basterà cambiare immagine continuando ad utilizzare il marchio industriale registrato (anche nello Stato dell’Italia). Casualmente, oggi, c’ è stata la costituzione da parte nostra in sede civile, qualcuno non è messo bene… Vedo che il ...